È stato raggiunto l’accordo tra Lega e Forza Italia sul nome del candidato sindaco alla prossima tornata elettorale a Faenza. Il prescelto è Claudio Miccoli, geologo ed ex dirigente regionale, oggi in pensione, con una lunga esperienza nella gestione della sicurezza del territorio.

Miccoli è stato responsabile della sicurezza territoriale per l’Area Reno e Po di Volano, occupandosi di difesa del suolo, protezione civile e gestione dei bacini idrografici. In questi anni ha espresso posizioni critiche sulle scelte di pianificazione e gestione del territorio, partecipando attivamente al dibattito sulla sicurezza idraulica della Romagna, tema centrale anche alla luce degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio.

A dare l’annuncio sono Roberta Conti, segretaria comunale della Lega di Faenza, e Francesco Martelli, consigliere provinciale della Lega, insieme a Fabrizio Dore, coordinatore provinciale di Ravenna di Forza Italia, e Bruno Fantinelli, segretario comunale di Forza Italia.

“Siamo convinti dell’estrema qualità di questo professionista: il candidato giusto al posto giusto – dichiarano –. Competenza, esperienza e profonda conoscenza del territorio e della macchina amministrativa rappresentano un valore aggiunto per Faenza. Siamo certi che Miccoli potrà essere un sindaco autorevole, in grado di garantire una guida solida soprattutto su un tema cruciale come la tutela di un’area particolarmente vulnerabile dal punto di vista del rischio idrogeologico”.