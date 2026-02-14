Il Partito Repubblicano Italiano annuncia la propria partecipazione alle prossime elezioni comunali di Faenza, confermando il sostegno al sindaco uscente Massimo Isola, candidato per il secondo mandato. Una scelta che, spiegano i dirigenti repubblicani, si inserisce in un accordo politico provinciale più ampio che vede il PRI schierato stabilmente nelle coalizioni di centrosinistra in tutta la provincia di Ravenna.

La segretaria politica della Federazione provinciale, Laura Beltrami, sottolinea come il sostegno non sia soltanto elettorale ma fondato su un’intesa programmatica consolidata. Dopo le celebrazioni per il 177° anniversario della Repubblica Romana, che hanno richiamato l’attenzione anche della stampa nazionale, il partito punta ora a rafforzare la propria presenza politica concreta nelle amministrazioni locali. Secondo Beltrami, le scelte organizzative della Consociazione di Faenza avranno un ruolo determinante anche per garantire pari dignità a tutti i territori all’interno delle coalizioni.

Sulla stessa linea il segretario regionale del PRI Emilia-Romagna e vicesindaco di Ravenna, Eugenio Fusignani, che ribadisce come il PRI non sia un semplice alleato ma parte costitutiva del centrosinistra, richiamando la tradizione politica inaugurata da Ugo La Malfa negli anni Sessanta.

A Faenza il rapporto con l’area progressista dura da oltre vent’anni: dalle esperienze nelle liste dell’Ulivo durante le giunte Casadio, al sostegno al primo mandato di Giovanni Malpezzi, fino alla partecipazione nel 2020 con Faenza Contemporanea, lista civica collegata al sindaco. Per le prossime elezioni, i Repubblicani valutano una candidatura riconoscibile all’interno di un accordo politico ed elettorale con il Partito Democratico e le liste collegate.