“Siamo un gruppo nato dall’unione di spiriti affini e questo ha creato un amalgama di esperienze che ci ha reso coscienti dell’importanza, in un momento così particolare, di mettere al servizio dei concittadini le nostre peculiarità e competenze. E’ indubbio che i partiti che hanno governato fino ad oggi, si sono dimenticati dei bisogni dei ravennati ed hanno agito politicamente guidati da direttive degli organi superiori.

Molti ravennati si rendono conto dello scollamento avvenuto nel tempo rispetto a chi li amministra e questo li ha delusi, amareggiati e di conseguenza allontanati da una partecipazione attiva.” continua Alessandra Musumeci capolista 3V “Il nostro obiettivo è riavvicinare i nostri concittadini e coinvolgerli, in particolare i giovani che rappresentano il nostro tesoro più prezioso, perché Ravenna è di tutti i ravennati, noi vogliamo che tutti si sentano rappresentati e ciascuno di noi può e deve intervenire per farla crescere e renderla il luogo migliore in cui vivere.”

La Lista dei Candidati