Amministrative, de Pascale è pronto a competere con lo slogan “A Ravenna si può” e una nuova sede per la campagna elettorale

Con lo slogan “A Ravenna si può” e un nuovo quartier generale per il comitato elettorale, Michele de Pacale è pronto per la corsa al secondo mandato. Si è svolta infatti questa mattina l’inaugurazione della sede della campagna elettorale del candidato sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative di ottobre, situata in centro a Ravenna in via Corrado Ricci 41. I nuovi spazi permetteranno di incontrare la cittadinanza che, come afferma de Pascale, potrà contribuire attivamente alla costruzione del programma elettorale che sarà presentato nelle prossime settimane. L’ambizione dell’attuale sindaco è infatti quella di costruire un progetto di Movimentazione civica che sappia trasformare le idee dei ravennati in azioni concrete per la città, coinvolgendo in primo luogo i giovani. E proprio da questo concetto nasce il claim “A Ravenna si può” che accompagnerà la campagna elettorale di de Pascale fino alle elezioni.