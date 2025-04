“Hanno preso il via i gazebo di incontro con i cittadini dei lidi ravennati per presentare i punti del nostro programma elettorale per il rilancio delle località marittime e per ascoltare i residenti e raccogliere, come sempre facciamo da anni, problemi o segnalazioni su cui lavorare. Siamo convinti che il litorale ravennate sia da troppo tempo abbandonato dall’attuale amministrazione comunale, con problemi cronici che vanno affrontati con urgenza per il rilancio immediato della vocazione turistica della porzione di riviera romagnola di competenza ravennate” dichiara De Carli (Portavoce nazionale de Il Popolo della Famiglia).

“Dopo averli “sfruttati” al meglio per far lavorare le aziende amiche dalle giunte Mercatali, i lidi sono stati (con Matteucci e De Pascale) gradualmente lasciati al loro destino con degrado, abbandono ed alcuna visione strategica turistica di lungo periodo. Per questo abbiamo deciso di partire col primo gazebo oggi da Marina di Ravenna, cuore pulsante del nostro litorale” conclude De Carli.

Presenti all’iniziativa insieme a De Carli i volontari e militanti di Lega-Pdf-LpRa per Ancisi Sindaco ed il VicePresidente dell’area territoriale del Mare e candidato al consiglio comunale Elena Marin.