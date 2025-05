Alessandro Barattoni, candidato PD e del centro sinistra come Sindaco di Ravenna, vuole un impegno comune per dare nuovo valore alle circoscrizioni e pari dignità a tutti i territori del comune. Un impegno a rimanere fra la gente, assieme ai dirigenti comunali, più presenza e visione dei problemi per nuove soluzioni.

Messaggio Elettorale Mandantario Nicola Dalmonte