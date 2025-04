“Nella mattinata del 25 aprile abbiamo consegnato tutti i documenti necessari con le firme raccolte per la presentazione della lista di Potere al Popolo alle elezioni comunali che si terranno a Ravenna il 25 e 26 maggio.

Ora abbiamo avuto l’ufficialità dell’ammissione della lista e siamo pronti e felici di annunciare che ci saremo!

Si conclude così la preliminare alla campagna elettorale. È stata un’occasione, quella della raccolta firme, che ci ha permesso di parlare con tante persone delle priorità della città di Ravenna e di presentare la candidata sindaca Marisa Iannucci.

Consapevoli che un’alternativa alle amministrazioni di centro-sinistra e centro-destra non solo è possibile, ma è anche necessaria, continuiamo ora con nuova energia ad organizzare il lavoro del prossimo mese, orientato su necessità reali di pace, ecologismo e welfare.

Come Potere al Popolo, accogliamo la sfida delle elezioni comunali come un segnale forte che arriva da una cittadinanza che chiede un cambio di passo rispetto un presente di ambiguità, devastazione ambientale ed incertezze.

Nel corso del prossimo mese avremo modo di presentare il programma di Potere al Popolo, per la costruzione di un futuro alternativo, per la pace, per l’ambiente e per il lavoro!

Invitiamo tutte e tutti a contattarci per confrontarci sul grande lavoro da fare, per stabilire priorità e per rispondere in maniera sempre più netta alla chiusura degli spazi di democraticità e alla retorica di chi, per portare avanti interessi di mercato, ha soppresso, negli ultimi trent’anni, la possibilità di organizzare e pensare un’alternativa ad un futuro di miseria e precarietà per i più.”

La nostra LISTA CANDIDAT*