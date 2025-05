Si è conclusa ieri sera al teatro Socjale di Piangipane la campagna elettorale di Ama Ravenna, la lista capitanata da Daniele Perini che sostiene il candidato Sindaco Alessandro Barattoni.

Il numeroso pubblico ha assistito alle esibizioni canore di Sonia Davis, candidata in lista come Sonia Zanzi, e di vari gruppi di ballerini in un clima festoso.

È intervenuto anche lo stesso Barattoni che ha ringraziato tutti i candidati presenti per il loro impegno durante la campagna elettorale.