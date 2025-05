“Grande partecipazione oggi alle ore 18.30 presso il Fellini di Ravenna per la presentazione ufficiale di Edoardo Ricci, candidato consigliere comunale nella lista di Forza Italia e il più giovane tra i candidati in corsa alle prossime elezioni amministrative.

Classe 2004, appena 21 anni, Edoardo è studente di Scienze della Comunicazione all’Università di Ferrara e ha già alle spalle un forte impegno nel territorio. Durante l’incontro, al quale hanno partecipato numerosi giovani ravennati, sono intervenuti anche Daniele Aiello, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Emilia-Romagna, Nicola Grandi, candidato sindaco del centrodestra, Eleonora Zanolli, candidata vicesindaco e Alberto Ancarani, consigliere comunale uscente e capo-lista. Nel suo intervento, il candidato ha presentato una visione politica concreta e orientata al futuro, sottolineando l’urgenza di migliorare i collegamenti infrastrutturali tra Ravenna e le principali città universitarie dell’Emilia-Romagna, come Bologna e Ferrara, rendendo più semplice per studenti e lavoratori muoversi sul territorio.

Tra i temi affrontati anche quello della sicurezza urbana, con l’obiettivo di garantire una città più vivibile, ordinata e attenta alle esigenze dei cittadini, e quello dell’università, con la proposta di rendere Ravenna una città più attrattiva per gli studenti fuori sede, investendo in spazi, servizi e opportunità. Non è mancato un passaggio sulla musica e sulla cultura giovanile, settori in cui Edoardo è attivamente impegnato come musicista, e che intende valorizzare con iniziative come il sostegno alla musica dal vivo e la proposta di un festival estivo dedicato ai giovani. “La cultura – ha sottolineato – deve tornare al centro della vita cittadina come motore di aggregazione, crescita e creatività”.

“Non porto solo idee giovani, ma idee realizzabili – ha dichiarato – nate dall’ascolto di una generazione che vuole esserci, partecipare e contribuire al rilancio della nostra città.”

L’evento si è chiuso con un momento di confronto aperto con i partecipanti, in un clima di entusiasmo, fiducia e voglia di costruire insieme una Ravenna più vicina ai giovani e al loro futuro.”