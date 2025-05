“Si è svolto martedì 6 maggio, un importante incontro tra la candidata Sindaco di Ravenna per la lista civica La Pigna, Veronica Verlicchi, e il referente della CIA Confederazione Italiana Agricoltori di Ravenna. L’incontro, svoltosi in un clima di proficua collaborazione, ha rappresentato un’occasione fondamentale per discutere le priorità e le sfide che il settore agricolo ravennate si trova ad affrontare.

Nel corso del colloquio, la CIA ha illustrato alla candidata Verlicchi le proprie istanze e proposte per sostenere e sviluppare l’agricoltura locale, un comparto cruciale per l’economia e l’identità del territorio. Con grande soddisfazione, Veronica Verlicchi ha potuto constatare la piena aderenza delle richieste avanzate dalla CIA ai punti cardine del programma di mandato della lista civica La Pigna.

Tra i temi centrali discussi e condivisi, si segnalano in particolare:

* Sostegno alle filiere agroalimentari locali e alla valorizzazione dei prodotti del territorio.

* Tutela del suolo agricolo e politiche per la gestione sostenibile delle risorse naturali.

* Semplificazione burocratica e accesso agevolato ai finanziamenti per le imprese agricole.

* Promozione dell’innovazione e della digitalizzazione nel settore agricolo.

* Attenzione alle problematiche legate alla sicurezza del territorio e alla gestione delle emergenze.

* Valorizzazione del ruolo dell’agricoltura nel mantenimento del paesaggio e della biodiversità

* sicurezza dei cittadini di fronte all’aumento dei furti e illegalità generalizzata in particolare nelle aree rurali

* Sostegno ai circuiti turistici legati al territorio

*Sostegno alle famiglie che creano persone non autosufficienti

Veronica Verlicchi ha dichiarato: “Sono particolarmente soddisfatta di questo incontro con la CIA. Ho riscontrato una forte sintonia di intenti e una visione condivisa sull’importanza strategica dell’agricoltura per il futuro di Ravenna. Le loro proposte sono concrete e pienamente in linea con gli obiettivi che ci siamo prefissati nel programma de La Pigna.

Tra questi, evidenziamo l’appoggio della CIA alla nostra battaglia per l’allacciamento alla rete acqua pubblica e gas per le case sparse. Ad esss di aggiunge la necessità di una maggiore sicurezza del territorio, di interventi sulle strade comunali e non solo e di sostegno alle imprese agricole.

Intendiamo aprire ad una collaborazione strutturale che veda il coinvolgimento delle imprese agricole del territorio nella manutenzione e presevazione del verde pubblico

Ci impegniamo a lavorare sin da subito, in stretta collaborazione con tutte le associazioni di rappresentanza e con tutti gli operatori del settore, per tradurre queste priorità in azioni concrete a sostegno del nostro tessuto agricolo.”