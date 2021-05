Un gruppo di cittadini residenti e/o di lungo radicamento nelle località balneari del comune di Ravenna si è costituito allo scopo di riattivare, a decorrere dalle elezioni comunali del prossimo ottobre, la Lista del Mare. Il proprio simbolo sarà quello registrato per le elezioni del 2011, quando raccolse un buon risultato nei seggi elettorali del litorale, che gli valse l’elezione di un consigliere nell’Area territoriale del Mare. Compongono il gruppo costituente: Claudio Bozzini, Piero Bucchi, Pietro Calvelli, Massimo Fico, Giancarlo Lanconelli, Pasquale Minichini, Manuela Miserocchi, Christian Orselli, Milagros del Carmen Predique, Rossano Rossi e Gaetano Vinci. Altre adesioni sono in corso. Altri che desiderano unirsi alla nostra iniziativa, o comunque concorrere alla definizione del programma, possono farlo scrivendo a fico632005@yahoo.it.

Lista del Mare si propone in sinergia e concordia con Lista per Ravenna, di cui intende rappresentare la continuità e lo sviluppo dell’intensa, e pressoché unica, opera assiduamente prodotta, nel mandato elettorale 2016-2021, a favore delle nove località del litorale ravennate oppresse dalle disattenzioni, dalla malcuranza e dalle sperequazioni dell’amministrazione comunale in carica, tutelandone la popolazione residente, le attività economiche e sociali, gli ambienti naturali e urbani. Intendiamo impegnarci in prima persona su questo fronte, in stretto collegamento con Lista per Ravenna. Ce ne occuperemo attivamente per tutto il mandato 2021-2026 anche all’interno dei due Consigli territoriali di cui fanno parte le località di mare, qualunque sarà il sistema con cui il Comune di Ravenna ne riformerà a breve le funzioni e la composizione. Un faro di luce sul mare, come dice il simbolo.