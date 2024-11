Continuano presso il Museo Civico San Rocco di Fusignano (via V. Monti, 5) – collateralmente alla personale Ex Profvndis di Massimo Pulini in corso fino al 17 novembre – il ciclo di conferenze a tema, che coinvolge in modo partecipativo il pubblico presente.

Il terzo appuntamento si svolgerà venerdì 8 novembre alle ore 17,00 alla presenza dello stesso artista, e sarà condotto da i Federica Facchini in ponte alla mostra Salvifica di Giovanni Manfredini allestita a Palazzo degli Scalzi a Sassoferrato.

Ultimo incontro:

Venerdì 15 Novembre. Presentazione al catalogo della mostra Ex Profvndis di Massimo Pulini, a cura di Franco Pozzi e in dialogo con Paola Babini.

L’iniziativa, ad ingresso libero, è promossa da: Capit Ravenna e Comune di Fusignano Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Regione Emilia Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.