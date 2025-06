“Fin dallo scorso inverno il comitato “Amici del Santerno” ha invocato aiuto e chiarimenti in merito alla situazione di degrado e alla non officiosità idraulica a cui sono sottoposte le località di San Bernardino in selva, Giovecca, Passogatto e Voltana di Lugo.

Le risposte degli enti preposti sono sempre state ambigue e generalizzate,

come ad esempio le date di inizio lavori che a calendario sarebbero state in corrispondenza della “bella stagione”.

Piu’ volte il comitato ha cercato, invano, di capire in che mese fosse collocato questo periodo.

L’impressione che si ha avuto fin dall’inizio della primavera e’ di un rimando a data indefinita l’inizio della messa in sicurezza degli abitati sopracitati.

Sembrava che si potesse anche bypassare i vincoli derivanti dalla tutela della fauna che andrebbero dal 1 Marzo al 31 Luglio, ma ovviamente questo non è accaduto e immaginiamo bene il perchè.

Le ditte si erano intraviste con qualche sfalcio invernale e l’insediamento di un cantiere nella località di San Bernardino.

Questi sembrava che dovesse partire sempre con l avvento dei mesi di Maggio e possibilmente di Giugno ma anche stavolta ci siamo illusi. Anzi i cantieri sono stati sgomberati dai mezzi di escavazione!

Non ci bastano più le solite risposte che i cantieri sono stati appaltati o i ripristini sono in fase di progettazione.

Abbiamo veramente 3 mesi di buona stagione per fare tutto quello di cui necessita la zona per la messa in sicurezza, la quale non ha bisogno di grandi opere per intenderci, ma solo di ripristini golenali, abbassamenti di essi e riquotazione arginale.

Siamo aperti ad un confronto sincero con le autorità preposte ed attendiamo una data certa di inizio lavori.

L’impressione è che la Regione ci abbia abbandonato e non ritenga importante la zona descritta.

Se non ci saranno adeguate risposte i residenti di queste località si delocalizzeranno in modo autonomo perché la zona ad oggi non è piu’ vivibile in maniera tranquilla.”

Amici del Santerno