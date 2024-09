Ambulanze nel porto per velocizzare i soccorsi in caso di incidente sul lavoro: l’Ausl sta valutando i costi

Prosegue il progetto per collocare una stazione del 118 all’interno dell’area portuale di Ravenna. L’Ausl Romagna sta valutando la fattibilità economica del progetto. Nel frattempo si sono tenuti una serie di incontri fra l’azienda sanitaria, l’autorità portuale e i lavoratori per aggiornare la cartografia del porto, segnalare al meglio gli ingressi alle varie aziende e revisionare i codici di identificazione dei terminal, indispensabili nelle comunicazioni con la centrale operativa dei soccorsi. La realizzazione di un punto di partenza delle ambulanze nel porto è stato richiesto dal consiglio comunale di Ravenna mediante una mozione condivisa fra maggioranza e opposizione per migliorare e velocizzare i soccorsi in caso di incidenti sul lavoro.