Dopo una serie di incontri, il 20 Febbraio 2025 l’associazione (già lista civica) Ambiente – Territorio e Europa Verde – Verdi Ravenna hanno concluso un accordo di coalizione basato su programmi e obiettivi strategici ampiamente condivisi.

“La sintonia tra i gruppi dirigenti delle due realtà, dopo aver consultato la base, si è dimostrata totale, focalizzandosi su idee, temi di interesse e possibili soluzioni da portare nella campagna elettorale per le amministrative 2025.”

Le due forze politiche stanno dialogando con il centrosinistra in vista delle elezioni amministrative di Ravenna. Se si troverà un’intesa sui temi che Europa Verde e Ambiente-Territorio proporranno, i due schieramenti entreranno a far parte della coalizione a sostegno della candidatura a sindaco di Alessandro Barattoni.

“I temi prioritari su cui si è trovato totale accordo, oltre alla salvaguardia del verde cittadino e al controllo del consumo di suolo, spaziano dall’identità che vogliamo per la nostra città e per il suo futuro, al forese come elemento funzionale del nostro territorio; dalle problematiche della salute e della situazione dei servizi sanitari locali, al ruolo che la sostenibilità deve avere nel governo della nostra città (tema fondante per le due realtà); dagli aspetti economici (lavoro, industria e porto) che non possono non tenere conto della transizione ecologica, alla formazione dei nostri giovani che devono essere preparati a tempi nuovi” affermano Marco Maiolini, presidente di Ambiente – Territorio, e Antonio Lazzari, portavoce di Europa Verde – Verdi Ravenna.

“Ci si è poi focalizzati sulla sicurezza che non può essere mero elemento sicuritario, sul turismo, la cultura e l’università che devono diventare veri motori della nostra economia, ma anche su temi specifici che rivestono una grande importanza come il benessere animale, l’attenzione alle figure fragili, una mobilità sostenibile con un percorso graduale che porti ad un trasporto pubblico gratuito”.

Il percorso di allargamento della coalizione proseguirà nelle prossime settimane attraverso il dialogo con Sinistra Italiana, verso cui è già in atto una prima fase di avvicinamento programmatico.

“L’obiettivo è la strada già intrapresa con successo in altre realtà: la costruzione di una coalizione larga che veda nell’esperienza di AVS e del civismo un arricchimento culturale, programmatico e democratico della partecipazione Politica alla vita della nostra città.”