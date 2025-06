“Quali le cause del mancato avvio dei lavori di manutenzione straordinaria (ripristino dell’officiosità dell’alveo e consolidamento dei rilevati golenali e arginali su entrambe le sponde) nel tratto del fiume Santerno in località San Bernardino di Lugo, nel ravennate”.

La richiesta arriva, con un’interrogazione rivolta alla giunta regionale, da Marco Mastacchi ed Elena Ugolini di Rete civica.

“I lavori – spiegano i due consiglieri – sarebbero dovuti partire in primavera, periodo favorevole per l’esecuzione di opere fluviali”. Rimarcano: “Fino a circa un mese fa nell’area interessata erano presenti diversi mezzi e attrezzature da cantiere, aspetto che faceva prevedere un imminente inizio dei lavori”. Rilevano Mastacchi e Ugolini: “La sicurezza idraulica e la manutenzione dei corsi d’acqua rappresentano una priorità strategica per la tutela del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico, in particolare nelle aree già colpite da eventi climatici estremi e soggette a fragilità strutturali”.

I due consiglieri chiedono, quindi, all’esecutivo regionale se ci siano problemi rispetto al finanziamento di queste opere. In caso di risposta negativa vogliono sapere quando verranno avviati i lavori a San Bernardino di Lugo.