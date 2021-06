I fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) siano impegnati anche per sostenere il parco eolico di Ravenna.

A chiederlo, in una risoluzione, è Silvia Piccinini (Movimento 5 Stelle), che ricorda come “progetti relativi al parco eolico al largo delle coste ravennati costituiscono una fondamentale opportunità per rendere immediata e concreta la transizione ecologica, non solo per il nostro litorale, ma per tutta la regione e per l’intero bacino padano. I progetti prevedono due campi eolici, distanti dalla linea di costa 17 e 24 chilometri, con una grande capacità di produzione di energia: per sostenere questa rilevante iniziativa, che consentirà di produrre energia elettrica da fonte eolica e con fotovoltaico galleggiante, generando, inoltre, idrogeno verde attraverso l’elettrolisi, è possibile accedere ai fondi del Pnrr”.

Da qui la risoluzione per impegnare la Giunta “a sostenere presso il Parlamento e il governo la richiesta del massimo impegno pubblico sul parco eolico al largo di Ravenna come opportunità da valorizzare appieno per la transizione ecologica e per la creazione di lavoro in una logica di totale sostenibilità”.