La giunta discuta in Assemblea sui dubbi dei Verdi relativamente al rigassificatore di Ravenna.

A chiederlo, in un’interrogazione, è Fratelli d’Italia che ricorda come “alcune forze politiche di sinistra, come Europa Verde, hanno espresso dubbi sul progetto pur alla luce dell’impegno della Regione a realizzare il suddetto progetto e che il Presidente della Regione ha affermato che “il rigassificatore si farà”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere se la giunta “intenda presentare il progetto in Assemblea legislativa in modo da verificare la posizione di ogni singola forza politica e come intenda agire a fronte della posizione di Europa Verde, ovvero se consideri la loro contrarietà al rigassificatore come discrimine per la loro permanenza nella maggioranza che sostiene la Giunta regionale”.