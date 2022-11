Poco meno di 2 milioni di euro la dotazione per gli interventi di dragaggio previsti dalla giunta nel prossimo triennio per i porti regionali, comunali e per la navigazione interna. “Un intervento formalmente ridotto rispetto al recente passato -specifica l’Assessorato alla mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio- che non deve trarre in inganno perchè molti interventi strutturali su tali realtà sono stati ricompresi in altri provvedimenti”. Per il triennio 2022-2024 sono stati giudicati prioritari gli interventi non ricompresi nella precedente programmazione e in generale i contributi sono stati divisi in 1.950 mila euro per interventi sui porti regionali e 700 mila euro per i porti comunali e per la navigazione interna. In dettaglio i finanziamenti per i porti regionali ammontano a 600 mila euro a Cattolica, 250 mila a Comacchio, 200 mila a Goro e 200 mila a Rimini, mentre gli interventi sugli approdi interni riguardano 216 mila euro per Bellaria, 70 mila per Cervia, 100 mila a Goro, 218 mila a Riccione, 40 mila a Boretto e 55 mila a Sissa Tre Casali.

L’Assessorato puntualizza poi come, tra tutte le richieste accolte, spicchi il non accoglimento del progetto del Comune di Cesenatico “in quanto particolarmente ingente, non frazionabile e che comunque anche di valutare i lavori da compiersi nell’immediato futuro”.

Michele Facci (Lega) ha espresso forti criticità sull’atto in quanto “la Legge regionale di riferimento stabilisce molto chiaramente come la Regione dovrebbe corrispondere il 100% delle richieste pervenute per la conduzione di queste infrastrutture, mentre è palese che ciò in realtà non avviene”. Facci poi si chiede se questa inottemperanza al dettato della legge per “stanziamenti non idonei, sia alla base delle difficoltà riscontrate nell’uso del trasporto fluviale delle merci.

A Facci ha replicato prontamente Marco Fabbri (Pd) il quale ha invitato a leggere il provvedimento in discussione in combinato disposto con altre leggi e atti adottati in quest’ultimo periodo, “altrimenti non si può capire la reale portata dei provvedimenti. Da ferrarese posso solo dire che accolgo con soddisfazione gli stanziamenti concessi e che seguono il recente provvedimento sull’idrovia ferrarese che non solo colmano alcune lacune di questo atto, ma porteranno anche a dei risparmi per la ridotta frequenza dei dragaggi periodici richiesti”.

L’atto è stato approvato con i voti favorevoli di Pd, Lista Bonaccini, ER Coraggiosa e M5S. Astensione per Lega, Rete Civica e Fratelli d’Italia