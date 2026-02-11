Il Comune di Ravenna – Unità organizzativa Politiche europee, il Centro per l’Educazione alla Sostenibilità (CEAS) e il Centro Europe Direct della Romagna lanciano una chiamata alla partecipazione attiva alla cittadinanza per formare un gruppo locale di “Ambasciatori del clima”.

Si tratta di una chiamata per individuare e coinvolgere cittadine e cittadini interessati a svolgere un’esperienza di volontariato che mette al centro l’educazione ambientale e il cambiamento climatico.

Dopo un percorso di formazione iniziale, tenuto da operatori esperti dei temi trattati, gli ambasciatori selezionati verranno coinvolti nelle attività organizzate dal CEAS, Centro Educazione Ambientale e Sostenibilità del Comune di Ravenna, per l’animazione e sensibilizzazione all’ambiente e alla sostenibilità: attività di educazione nelle scuole, laboratori in natura, animazione culturale per la cittadinanza come percorsi teatrali e artistici, iniziative da co-progettare insieme per diffondere sempre di più i comportamenti virtuosi e sostenibili.

“Insieme è meglio. – afferma Barbara Monti, assessora alle Politiche europee, aree naturali e Parco del Delta del Po – Oggi apriamo una chiamata pubblica, la seconda ma non l’ultima di quest’anno, per selezionare cittadine e cittadini attenti che vogliano approfondire come il cambiamento climatico stia impattando su Ravenna e sulla nostra quotidianità ed entrare nella vita cittadina per esserne ancora più protagonisti. Ognuno di noi fa la differenza, ma insieme possiamo fare di più. Dopo la chiamata per individuare volontari interessati ad aiutarci a rafforzare la cultura europea a Ravenna, oggi cerchiamo un gruppo di ambasciatori del clima. Contiamo che anche questa volta la risposta dei ravennati sia ricca, entusiasta e partecipata. Inizieremo a dare corpo, insieme, al Centro Locale di Adattamento Climatico di Ravenna”.

L’attività è infatti una delle prime lanciate dal nuovo Centro Locale per l’Adattamento Climatico – CLAC, un luogo fisico e digitale realizzato dal Comune nel contesto di un progetto di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Italia-Croazia ACTION.

Il CLAC promuoverà attività, contenuti, finestre di approfondimento sul cambiamento climatico e sui suoi impatti locali, per diffondere sempre di più la conoscenza delle politiche di adattamento e mitigazione.

Le attività nelle quali verranno coinvolti i volontari si svolgeranno da marzo a dicembre 2026, a seguito di un percorso di formazione iniziale sul cambiamento climatico, l’Unione Europea, strategie e metodi per la comunicazione efficacie, e per la facilitazione di gruppi. Successivamente verranno avviati momenti collegiali di coordinamento e co-progettazione, per poi entrare nel vivo dell’organizzazione e svolgimento delle attività descritte nel Bando.

Possono candidarsi cittadini e cittadine maggiorenni di qualsiasi nazionalità che non abbiano in corso con il Comune rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, e che siano residenti o domiciliati, anche temporaneamente, nel territorio di Ravenna e provincia.

La candidatura può essere presentata esclusivamente via mail a europedirectromagna@comune.ra.it e deve pervenire entro le 12 di martedì 17 febbraio 2026.

Il bando e la relativa modulistica per partecipare sono disponibili sul sito del Comune di Ravenna