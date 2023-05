Una bella notizia per la scuola Pirazzini in questo periodo difficile. La classe 3^B si è classificata al terzo posto al concorso nazionale Ambarabà Ricicloclò, il progetto di educazione ambientale promosso da RICREA e ANDERSEN, la rivista di libri per ragazzi, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.

Nell’edizione di quest’anno, dal titolo “Il Riciclario”, i bambini si sono cimentati nella creazione di neologismi, un modo divertente per sperimentare con la lingua italiana e riflettere sui temi dell’ecosostenibilità. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 27 maggio a Genova, nel prestigioso Palazzo Ducale, dove la maestra ha ritirato il premio in rappresentanza di tutta la classe.