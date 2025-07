Altro incendio doloso allo Spartaco: fiamme all’alba, intervengono i Vigili del Fuoco e la Questura

Ancora un incendio doloso ai danni del circolo Spartaco di Ravenna. Le fiamme sono divampate questa mattina, intorno alle 6.30, all’esterno della struttura, già in passato oggetto di episodi analoghi.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, allertati da alcuni residenti, ha evitato che l’incendio si propagasse all’interno dell’edificio. Il rogo è stato domato in breve tempo, ma ha causato comunque danni alla parte esterna del circolo.

Sul posto è giunta anche una pattuglia della Questura di Ravenna, che ha avviato gli accertamenti per far luce sull’episodio. Gli inquirenti non hanno dubbi sulla natura dolosa dell’atto, sebbene al momento non siano emersi elementi chiari su moventi o responsabili.

La zona è stata messa in sicurezza e, secondo quanto riferito dai primi rilievi, non ci sarebbero rischi strutturali per l’edificio.

Il circolo Spartaco è già stato in passato bersaglio di attacchi vandalici e incendi, alcuni dei quali oggetto di indagini ancora in corso. L’episodio di questa mattina riaccende l’allarme sulla sicurezza della struttura e sulle sue possibili implicazioni.