Si è conclusa con grande partecipazione e soddisfazione la nuova edizione del Festival dei Cammini, che si è svolto sabato 20 e domenica 21 settembre nel suggestivo borgo di Brisighella. L’evento ha saputo coinvolgere un pubblico variegato grazie a un programma ricco e articolato, che ha combinato esperienze culturali, artistiche e spirituali all’interno di un contesto paesaggistico d’eccezione. Il Festival non è stato soltanto una rassegna di eventi, ma un vero e proprio invito collettivo a rallentare, a ritrovare il senso del cammino – non solo fisico, ma anche interiore – e a riscoprire, passo dopo passo, le bellezze del territorio e il valore del vivere con consapevolezza.

Nel corso delle due giornate, il pubblico ha potuto partecipare a un ricco calendario di iniziative: eventi culturali, letture di poesie, mostre d’arte, presentazioni di libri e convegni, a cui si sono affiancati spettacoli musicali, performance artistiche itineranti e intensi momenti di meditazione e ascolto del paesaggio. Un’offerta trasversale, capace di dialogare con tutte le età e sensibilità, che ha valorizzato non solo la cultura del cammino, ma anche l’identità e il patrimonio naturale e umano di Brisighella e del suo territorio. Il Festival è stato promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Brisighella e organizzato con grande cura dalla Pro Loco, in collaborazione con numerosi partner locali e nazionali: il GAL L’Altra Romagna, l’UNPLI e il Festival IT.A.CÀ del Turismo Responsabile, solo per citarne alcuni.

Il successo dell’edizione 2025 del Festival dei Cammini conferma l’importanza di proporre eventi che non si limitano all’intrattenimento, ma che generano riflessione, connessioni umane e valorizzazione del territorio. L’auspicio è che questo appuntamento possa diventare sempre più un punto di riferimento a livello regionale e nazionale per chi crede nel turismo responsabile e nella cultura del cammino.

“Il Festival dei Cammini non è stato solo un evento, ma una dichiarazione d’amore per il nostro territorio – ha dichiarato l’assessore alla Cultura del Comune di Brisighella Karen Chiarini -. Un modo per promuovere un turismo consapevole, lento e sostenibile, ma anche per rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità. Il nostro grazie va a tutte le realtà che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, alla Pro Loco per il prezioso lavoro di coordinamento, e a tutti gli enti e le persone che hanno creduto in questa visione. Con iniziative come questa, invitiamo tutti a rallentare il passo, alzare lo sguardo e contemplare le ricchezze che ci circondano”.