“Proseguire con il sistema di raccolta differenziata porta a porta sta generando gravi problemi di infestazione di topi e disagio per molti cittadini, in particolare per le persone più vulnerabili.

La consigliera Cristina Alpi, del Gruppo Area Liberale e Indipendenti, ha segnalato come questa scelta abbia contribuito, negli ultimi mesi, all’aumento di roditori, creando condizioni di scarsa igiene e seri rischi per la salute pubblica. In particolare

Alpi sottolinea il caso di una signora disabile residente in via Saviotti, vittima di infestazioni e cadute causate dallo spavento e dal disagio visto che è già la quinta volta che si trova a dover risolvere questo problema.

Alpi evidenzia che I’ alternativa c’è, che è

già utilizzata in alcune zone della città ed è citata anche al punto (9 )della proposta elettorale del candidato sindaco Gabriele Padovani di Area Liberale, ed è l’installazione di cassonetti con tessera in piazzole adeguate, soluzione che potrebbe rappresentare un concreto passo avanti nel migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre il proliferare di roditori.

L’Amministrazione comunale, prenderà atto delle problematiche sollevate? La consigliera a riguardo ha presentato un’ interrogazione per chiedere di valutare urgentemente ogni proposta ed adottare tutte le misure necessarie per prevenire future criticità, tra cui verifiche sul corretto svolgimento del servizio di raccolta, interventi di disinfestazione e l’implementazione di sistemi alternativi di raccolta tramite cassonetti con tessera.

La consigliera Alpi ha dichiarato: “La scelta del porta a porta, in assenza di adeguati controlli e di soluzioni alternative come i cassonetti con tessera, sta creando un grave problema di igiene e di sicurezza per i cittadini. È fondamentale rivedere questa strategia per tutelare la salute pubblica e il benessere di tutti!”