“La cittadinanza di Faenza esprime crescente preoccupazione per la mancata manutenzione del verde pubblico nei quartieri della nostra città. Gli spazi verdi, risorsa fondamentale per il benessere ambientale e sociale, stanno subendo un progressivo degrado a causa della mancanza di interventi manutentivi sistematici”.

La critica arriva dalla consigliera comunale della Lega Cristina Alpi: “Le aree più colpite includono parchi, giardini e spazi comuni che, sempre più spesso, presentano condizioni di incuria: erba alta, alberi non potati, panchine danneggiate e rifiuti abbandonati. Questi problemi non solo riducono l’accessibilità e la sicurezza degli spazi pubblici, ma anche la qualità della vita dei residenti, privati di luoghi sicuri dove rilassarsi e socializzare”.

Durante l’ultimo Consiglio Comunale (29 aprile), la consigliera Alpi ha presentato un’interpellanza riguardante il taglio dell’erba e delle siepi: “Tuttavia, non è stata fornita una risposta esaustiva, aumentando il malcontento tra i cittadini che desiderano azioni concrete e soluzioni immediate”.

“Il verde pubblico rappresenta un patrimonio di inestimabile valore per la nostra comunità, sia dal punto di vista ecologico che sociale,” afferma la Consigliera Alpi. “Chiediamo all’amministrazione comunale di Faenza di intervenire con urgenza per ripristinare la manutenzione regolare e garantire che gli spazi verdi siano fruibili e sicuri per tutti.”

“È fondamentale che vengano pianificati interventi strutturati per la cura e manutenzione del verde pubblico, tenendo conto delle esigenze stagionali e delle peculiarità di ogni area.

Ad oggi ancora non è stato fatto nulla!Sollecitiamo, inoltre, una maggiore comunicazione tra l’ente pubblico e la cittadinanza per facilitare la segnalazione di criticità e promuovere un uso consapevole e rispettoso degli spazi comuni.

Preparerò una ulteriore interpellanza per avere una risposta più precisa e concreta per avere date certe” conclude Alpi.