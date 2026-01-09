La consigliera Cristina Alpi, appartenente al gruppo di Area Liberale, esprime “profonda preoccupazione” per i disagi che stanno affliggendo i residenti e le attività commerciali di Via Fratelli Rosselli e alcune vie del centro: “La caduta di rami a causa delle recenti nevicate ha creato una situazione insostenibile, limitando gravemente la viabilità e l’accesso a diverse attività, tra cui l’attività commerciale “Tabacchi e Altro” in Via Fratelli Rosselli”.

Nella giornata di ieri, la viabilità è stata ripristinata.

“In soli due giorni, l’attività ha registrato un abbattimento delle vendite superiore al 70%, a causa dell’impossibilità delle persone di accedere alla zona. La rimozione dei rami non sta avvenendo con la necessaria celerità e parte dei detriti è stata accumulata davanti al passaggio pedonale dell’attività commerciale, aggravando ulteriormente la situazione” protesta Alpi.

La scorsa notte la tabaccheria ha subito inoltre un tentato furto, il secondo in quindici giorni, che ha causato danni all’impianto elettrico e al distributore esterno: “È evidente che la chiusura della strada e l’opacità della situazione favoriscono ulteriormente l’operato dei ladri, che possono agire senza essere visti”.

La Consigliera Alpi chiede pertanto un intervento immediato da parte delle autorità competenti: “Per garantire la rimozione tempestiva dei rami, la sicurezza dell’area, aumentando il monitoraggio della zona, con il passaggio delle forze dell’ordine, per evitare che si ripetano questi tentati furti ai danni della tabaccheria. È fondamentale tutelare la sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali, assicurando che situazioni di questo tipo non si ripetano in futuro”.