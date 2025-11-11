La consigliera comunale Cristina Alpi, rappresentante del Gruppo Area Liberale ed Indipendenti, ha presentato, in vista del prossimo consiglio comunale, un’interpellanza rivolta al Sindaco e alla Giunta, riguardante i lavori per la realizzazione dell’isola ecologica interrata di piazza Martiri della Libertà. I lavori oggi sono fermi. Erano in corso, nelle settimane scorse, gli scavi preventivi archeologici. Dopo il periodo natalizio, a gennaio, il cantiere per il progetto entrerà nel vivo, con la realizzazione vera e propria dell’opera.

“Iniziato a settembre, con un preventivo di spesa di oltre 350 mila euro, il progetto aveva suscitato preoccupazioni e discussioni tra cittadini, attività commerciali e associazioni di categoria. Nonostante le perplessità espresse, anche tramite un’apposita interpellanza da parte dell’opposizione, i lavori erano proseguiti per circa due mesi, occupando quattro parcheggi e causando notevoli disagi.

Ad oggi, il cantiere è stato smantellato e il foro predisposto per l’isola interrata è stato chiuso senza alcuna comunicazione ufficiale circa le motivazioni di questa sospensione improvvisa”.

La consigliera Alpi ha chiesto chiarimenti circa le ragioni di questa decisione, l’entità dei costi sostenuti fino ad oggi.