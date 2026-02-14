La consigliera comunale Cristina Alpi, di Area Liberale, esprime la sua preoccupazione riguardo al grave stato di degrado delle strade di Faenza, con particolare attenzione alla zona industriale, in particolare Via Boaria e le vie limitrofe:

“È inaccettabile che una zona così vitale, frequentata quotidianamente da mezzi pesanti e dalle numerose aziende che vi operano, appaia come un campo minato. Per muoversi in queste strade, gli automobilisti devono procedere ormai a passo d’uomo per evitare danni ai veicoli,” afferma la Consigliera Alpi. “Inoltre, non possiamo ignorare il rischio aggiuntivo per gli operai che si recano al lavoro in bici o in motore, esposti a pericoli ancora maggiori.”

La consigliera critica anche la decisione del Comune di installare un box per autovelox in prossimità di un incrocio: “È folle pensare di multare gli automobilisti quando le condizioni delle strade sono così deteriorate. Invece di investire in velox, che non sono una soluzione, sarebbe più logico utilizzare quei fondi per ripristinare l’asfalto,” sottolinea la consigliera.

Il box venne installato dall’amministrazione manfreda poiché i veicoli percorrevano via Boaria ad alta velocità, spesso anche “bruciando” il “rosso” al semaforo.

Secondo l’articolo 208 del Codice della Strada, le sanzioni derivanti dall’uso dell’autovelox dovrebbero essere impiegate per migliorare la sicurezza stradale. “Purtroppo, a Faenza, non assistiamo a questo miglioramento,anzi, se stilassimo una lista delle strade ancora in buone condizioni, ci accorgeremmo che è più semplice che elencare quelle rovinate, visto che sono rimaste poche. Mi piacerebbe allora capire, con tutti questi soldi presi dai velox nel comune di Faenza, perché allora assistiamo ad un degrado esagerato ovunque , i conti non tornano”, conclude la consigliera Alpi.

L’esponente di Area Liberale presenterà un’interrogazione in consiglio comunale.