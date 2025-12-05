Almeno 60 mila euro per riqualificare la fontana del Parco Ugonia

Per il recupero della fontana con la palla del Parco Ugonia occorrono almeno 60 mila euro. È questa la stima dell’intervento necessario ad eliminare le perdite che impediscono al grande manufatto di rimanere acceso. Oggi la fontana, uno dei simboli di Brisighella, è per la gran parte dell’anno spenta. Le perdite al piatto della fontana, oltre a generare un considerevole spreco d’acqua, rischiano infatti di compromettere gli stessi macchinari che permettono alla fontana di funzionare. L’acqua ricade sulle pompe, con la possibilità quindi di bruciarle.

