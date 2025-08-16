Almeno 3 anni per il nuovo ponte di Boncellino: “Serve anche un piano in caso di piena e accumuli di legna”

Almeno tre anni per abbattre e ricostruire il ponte ferroviario di Boncellino, ritenuto troppo pericoloso in caso di piena del Lamone. L’infrastruttura è stata anche al centro di una petizione, sottoscritta da oltre 3400 persone, ideata per chiederne l’innalzamento e la campata unica. Contro infatti i basamenti del ponte si fermano, durante le piene, tronchi e altra vegetazione. Una diga che può diventare concausa di allagamenti. Durante l’alluvione del settembre 2024 fu impressionante l’ammasso di legname. Nell’alluvione 2023, a Boncellino il Lamone ruppe l’argine. Nell’alluvione 2024, l’argine ricostruito tenne, ma il fiume esondò, causando nuovi danni.