“Almanacco Fellini”: le amicizie, le passioni e la vita del regista nel libro di Annamria Gradara

Si intitola “Almanacco Fellini” il libro scritto dalla giornalista Annamaria Gradara, appassionata di cinema e in particolare della figura del grande regista riminese. In occasione del Centenario della nascita di Fellini, nel corso del 2020, Gradara ha infatti realizzato una rubrica che aveva lo scopo di indagare la vita e le passioni del regista soffermandosi in maniera particolare sulle collaborazioni e amicizie che influenzarono l’opera di Fellini. Da qui, l’idea di creare attraverso il materiale raccolto in un volume che da alcune settimane è possibile trovare in libreria.