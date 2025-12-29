Il Movimento Indipendenza esprime “La sua profonda preoccupazione per l’utilizzo improprio del sistema di alert nel giorno di Natale, che ha generato disagio e panico tra i cittadini per un ipotetico pericolo alluvionale”.

“Decine di persone sono state costrette a lasciare le proprie case e a cercare rifugio in situazioni di accoglienza senza alcun motivo valido”, dichiara Ugo Viola, coordinatore provinciale del Movimento Indipendenza. “Questo episodio dimostra che il sistema di alert non è una soluzione efficace per prevenire i danni causati dalle alluvioni. È necessario invece intervenire con opere di contenimento e manutenzione che purtroppo, a due anni e mezzo di distanza, ancora non sono state realizzate.”

Il Movimento Indipendenza chiede quindi che vengano immediatamente avviati i lavori di messa in sicurezza e che vengano rimosse le lacune burocratiche che impediscono la rapida esecuzione di questi interventi.

“La nostra priorità è la sicurezza dei cittadini”, conclude Ugo Viola. “È giunto il momento di agire con determinazione e di trovare soluzioni concrete per prevenire i danni causati dalle alluvioni. È il momento di passare dalle parole ai fatti e di garantire ai cittadini un ambiente sicuro e protetto”.