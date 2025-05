Confartigianato della Provincia di Ravenna esprime moderata soddisfazione per il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 30 aprile scorso in merito alle alluvioni che hanno colpito il nostro territorio.

Si rileva positivamente la fusione delle due emergenze del 2023 e del 2024, accompagnata dalla proroga dello stato di emergenza e delle funzioni commissariali fino al 31 maggio 2026.

Apprezzabile anche il maggior ruolo che sarà riconosciuto agli Enti locali nella condivisione con il Commissario degli interventi urgenti e necessari.

Molto importante anche la previsione di una semplificazione delle procedure per gli indennizzi dei danni di importo minore, per i quali però si rimanda a provvedimenti successivi, sui quali monitoreremo e chiederemo il dovuto coinvolgimento, per portare all’attenzione tutte le difficoltà che le imprese hanno incontrato sino ad oggi di fronte ad una normativa molto complessa.

Infine, guardiamo con grande speranza e fiducia al programma decennale 2027-2023 per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico per il quale viene stanziato 1 miliardo di euro (100 milioni all’anno). Si tratta di risorse aggiuntive che esprimono l’impegno per la messa in sicurezza del nostro territorio, ma resta la perplessità sull’adeguatezza dell’entità di fronte alle grandi opere necessarie.