Il 19 settembre 2024 il fiume Lamone ha inondato Traversara, frazione di Bagnacavallo, dopo 10 ore di tracimazione. Argine crollato, case spazzate via, famiglie in ginocchio. Secondo il comitato di Traversara Progetto Futuro Sicuro, le criticità del territorio erano a conoscenza della Regione Emilia-Romagna già dal 2013

“In un documento ufficiale “Piano di gestione rischio alluvioni” si parla chiaramente di gravi problemi di manutenzione e del tratto Villanova-Traversara come il più pericoloso del fiume Lamone” spiega Gianluca Sardelli, presidente del comitato.

“Nonostante questo, nessuno ha fatto nulla. Il letto del fiume era invaso da alberi, radici, ostacoli. Il disastro era scritto”.

Il comitato chiede: “ Chi è il vero colpevole? Perché nessuno ha agito?”