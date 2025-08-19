Alluvione. Tariffe delle assicurazioni aumentate, contratti disdetti, polizze non stipulate

Assicurazioni che aumentano le tariffe delle polizze, inviano disdette anticipate o si rifiutano di rinnovare i contratti o sottoscriverne di nuovi. Sta emergendo un nuovo aspetto legato alle alluvioni, che interessa in particolare quelle zone dove l’alluvione ha già colpito, dove sono evidenti e necessari interventi per la messa in sicurezza del territorio, ma dove i cantieri non sono ancora partiti. È il caso, per esempio, di Villanova, dove i residenti stanno incontrando numerose difficoltà ad assicurare i propri beni.