Alluvione. Sopralluogo di Curcio a Faenza e incontro con i sindaci e la Regione

Visita del commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio nei comuni delle province di Ravenna e Forlì-Cesena colpiti dalle alluvioni. Prima tappa a Faenza, sul ponte delle Grazie, in via Cimatti e alla vasca di laminazione in fondo alla strada, lungo il corso del Marzeno e in via Sarna. Nella città delle ceramiche Curcio ha incontrato tutti i sindaci del territorio provinciale. Insieme ai primi cittadini, al presidente della Regione Michele de Pascale e alla sottosegretaria con delega alla Protezione Civile Manuela Rontini, il commissario Curcio ha parlato di ricostruzione e di messa in sicurezza del territorio. Si partirà da quanto fatto sotto la gestione Figliuolo, ma è necessario velocizzare le procedure, anche come segnale verso i cittadini, che ancora ritardano a presentare le domande per i ristori, a causa delle incertezze.