Una delegazione di residenti di Traversara, in particolare della zona rossa, ha manifestato nuovamente per le vie di Bagnacavallo con cartelli, per chiedere tempi certi sull’avvio del cantiere della zona rossa e il futuro delle abitazioni danneggiate dalla rotta del Lamone. Si è unito anche il Presidente del Comitato Progetto Futuro Sicuro, Luca Baldi.

Il gruppo si è quindi recato in Comune ed è stato ricevuto dal Sindaco Giacomoni.

Un lungo colloquio al fine di comprendere meglio gli ostacoli e le problematiche che coinvolgono l’area, sia dal lato burocratico che pratico sia legato ai rimborsi.

I residenti sperano di incontrare a settembre il Commissario Curcio ed effettuare un sopralluogo a Traversara per incontrare gli alluvionati e ottenere tempi e risposte celeri e concrete.