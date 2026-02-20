C’è tempo fino al 31 marzo per presentare la richiesta relativa alla quarta tranche dei contributi del fondo comunale alluvione, alimentato dalle donazioni raccolte con l’iniziativa “Un aiuto per Ravenna”.

Per questa fase il Comune ha stanziato 1 milione e 600mila euro, cifra che potrà essere incrementata in caso di necessità. Le risorse saranno destinate in via prioritaria ai cittadini che hanno subito danni materiali particolarmente rilevanti a seguito dell’alluvione del maggio 2023 e che abbiano presentato domanda sul portale Sfinge.

Il contributo aggiuntivo sarà riconosciuto a chi non ha ottenuto la copertura integrale del danno rispetto a quanto stimato nella perizia tecnica. L’importo verrà calcolato sulla differenza tra il danno quantificato su Sfinge e quanto già riconosciuto da Invitalia, tenendo conto delle spese effettivamente sostenute (documentate da fatture), degli indennizzi assicurativi e di eventuali altri contributi ricevuti (donazioni e Cis). Il sostegno potrà coprire fino al 100% della differenza, senza comunque superare il valore del danno accertato.

Per accedere al contributo è necessario aver presentato o presentare la domanda sul portale Sfinge e compilare l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune.

Modalità di presentazione

La richiesta può essere inoltrata entro il 31 marzo:

via mail all’indirizzo demografici.comune.ravenna@legalmail.it (anche da casella non certificata);

allo Sportello polifunzionale di viale Berlinguer 30 (lun–ven 8-13; mar e gio anche 14.30-16.30; sab 8.30-12.30);

agli uffici decentrati di via Maggiore 120 e via Aquileia 13 (lun–ven 8-12.30; mar e gio 14-17);

agli uffici decentrati del forese (lun–ven 8-13; sab 8.30-12.30).

Per informazioni è attivo il numero 0544 485080 (lun–ven 8-17; sab 8.30-12.30).