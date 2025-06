Presentato il piano per la sicurezza di Faenza in caso di nuova alluvione. Quattro gli interventi necessari per evitare che la città torni ad essere sommersa dalle acque del Lamone e del Marzeno. Due casse di espansione a monte della città, una per ogni corso d’acqua, un’area di laminazione, un’area di tracimazione controllata a valle. In più saranno realizzati nuovi argini all’Orto Bertoni. Gli interventi saranno indispensabili anche per la sicurezza delle zone di Bagnacavallo, Russi e Ravenna