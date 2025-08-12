Dopo la segnalazione del presidente del Comitato di Boncellino, il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti echiarimenti sullo stato del progetto relativo al ponte ferroviario di Boncellino, al km 22+709 della linea Castel Bolognese–Ravenna.

Il Ministero ha risposto ufficialmente, confermando che:

• il progetto definitivo è attualmente in fase di adeguamento da parte del progettista incaricato, per recepire le modifiche richieste da RFI;

• una volta completato, sarà avviato l’iter per il finanziamento e trasmesso agli enti competenti per l’autorizzazione;

• la durata stimata dei lavori è di 2/3 anni dalla consegna;

• l’apertura del cantiere resta subordinata alla conclusione dell’iter progettuale, finanziario e contrattuale.

“Questa risposta è un primo segnale concreto. Continueremo a vigilare affinché l’iter non si perda nei meandri della burocrazia. Boncellino merita risposte e tempi certi,” ha dichiarato Riccardo Vicari, consigliere provinciale di Ravenna per Fratelli d’Italia.

Vicari ha inoltre voluto ringraziare pubblicamente Luca Baldi, presidente del Comitato di Boncellino, “per la segnalazione e per l’attenzione costante che dimostra verso la sua comunità. È grazie a cittadini attivi come lui che possiamo portare avanti battaglie concrete e condivise.”

Un sentito ringraziamento è rivolto anche al Sottosegretario di Stato Sen. Antonio Iannone, per la pronta risposta istituzionale e per aver attivato il confronto con gli uffici competenti del Ministero.

In parallelo, Riccardo Vicari ha inviato una PEC all’azienda Bridge Engineering S.r.l., incaricata della progettazione, per richiedere informazioni dettagliate sulle tempistiche di adeguamento e consegna del progetto.

“Vogliamo capire quanto tempo ci vorrà realmente. La trasparenza è fondamentale per dare certezze ai cittadini e per evitare ulteriori ritardi.”