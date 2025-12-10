Alluvione. Nuova ordinanza per facilitare la presentazione delle domande e l’erogazione dei risarcimenti

Facilitare l’accesso ai contributi e la rendicontazione dei lavori e permettere a chi ha subito danni nel 2024 di iniziare a presentare domanda. Illustrata dalla struttura commissariale e dalla Regione Emilia-Romagna la nuova ordinanza 54 legata alle alluvioni, attiva dal 15 dicembre per Emilia-Romagna e Marche, mentre la Toscana dovrà attendere qualche giorno in più. Tante le novità introdotte, 9 i punti principali. Recuperare la fiducia dei cittadini, anche di coloro che hanno rinunciato a presentare domanda di indennizzo, il significato di molti dei provvedimenti presi, a cominciare dall’introduzione delle nuove fasce per classificare i danni subiti, minori (sotto i 15 mila euro), lievi (fra i 15 e i 30 mila euro) e gravi (oltre i 30 mila euro), per alleggerire la burocrazia nei confronti di chi ha subito danneggiamenti inferiori alla soglia di 30 mila euro. Cambia anche il versamento delle erogazioni ai cittadini, viene introdotto un ampliamento delle spese tecniche ammissibili (per i danni minori è stata fissata una soglia minima di 750 euro) e viene ammessa la possibilità di introdurre una variante alla ricostruzione in corso d’opera (fino ad un 20% della cifra richiesta). I casi più complessi, come alcune abitazioni di Traversara, verranno giudicati da un’apposita commissione