Alluvione: minuto di silenzio a Faenza. Alla Biblioteca Manfrediana mancano ancora fondi

Minuto di silenzio a Faenza per ricordare l’alluvione che due anni fa devastò la città e la Romagna. Fu la seconda alluvione. La prima colpì unicamente la zona di via Cimatti. La seconda devastò il borgo, il centro storico e molte zone extraurbane, coinvolgendo un terzo dei faentini. Faenza fu uno dei territori più colpiti dalle esondazioni. Fra i patrimoni privati e pubblici distrutti, anche la Biblioteca Manfrediana, l’intero piano terra, oggi lasciato a porte aperte per permettere ai passanti di vedere come le stanze alluvionate non siano ancora state recuperate dopo due anni.