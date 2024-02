“Ieri al cinema Sarti di Faenza si è tenuto un evento pubblico presieduto dalla Struttura del Commissario Straordinario alla ricostruzione, alla presenza della Unione Comitati alluvionati Faentini e dei Comitati Riuniti dell’Emilia Romagna, di rappresentanti di Ordini professionali, e della numerosa cittadinanza intervenuta che ha riempito il teatro.

Dopo aver osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell’alluvione, hanno introdotto l’evento il saluto e il ringraziamento della Unione da parte di Stefano Gaiardi, che ha sottolineato l’importanza di stabilire un rapporto di fiducia nelle Istituzioni e di dialogo, nel ricercare le procedure più funzionali per raggiungere gli obiettivi dei ristori .

Il colonnello LaTorre, il tenente colonnello De Nicolò e il tenente colonnello Martella hanno presentato il funzionamento del credito di imposta, in fase di definizione, come modalità alternativa di ristoro per somme superiori ai 20.000 € per i privati ed ai 40.000 € per le aziende, previste nelle ordinanze 11 e 14 del 2023.

Il dibattito si è poi focalizzato sulle ragioni del numero esiguo di perizie asseverate dei danni e di domande presentate sulla piattaforma SFINGE.

Molti gli interventi del pubblico che hanno dato modo alla Struttura di rispondere esponendo i principi e i valori che hanno ispirato le ordinanze.

Il confronto serrato e franco ha dato modo di chiarire aspetti generali al di là dei tecnicismi e della casistica particolare. È stata prospettata l’ipotesi di un ristoro dei beni mobili in via forfettaria che dovrà essere formalizzato in apposita ordinanza.

Insieme alla struttura commissariale, che si ringrazia per la piena disponibilità , i Comitati ritengono di aver fornito una occasione di partecipazione di tutta la cittadinanza in nome del diritto alla informazione e alla trasparenza dell’azione amministrativa”

Unione comitati alluvionati Faentini