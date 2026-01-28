Alluvione: in regione il bilancio della ricostruzione nel 2025

175 milioni di euro per rimodulare opere già individuate da ordinanze precedenti e ulteriori 400 milioni transitati dalla parte privata alla parte pubblica. Sono alcune delle novità emerse oggi durante la commissione Territorio e Ambiente in Regione, a Bologna, dedicata alla ricostruzione dopo le alluvioni.

L’incontro è servito per fare un bilancio dell’attività della struttura commissariale nell’ultimo anno. Presente il commissario Fabrizio Curcio, che si è confrontato con le varie formazioni politiche elette in Regione.