Lunedì 4 novembre, alle ore 20.30, al cinema Europa di Faenza, sarà proiettato il film “Romagna Tropicale” del regista francese Pascal Bernhardt, già vincitore di molti premi. Un film che continua ad essere drammaticamente attuale, che la realtà non supera ma aggiorna di mese in mese, di giorno in giorno.

“Il dipinto di un evento che ha dato il via ad un anno trascorso fra distruzione e speranza, ripresa e frustrazione, tra consumo di suolo, malagestione del territorio che aggravano gli effetti della crisi climatica in atto su scala planetaria” commentano gli organizzatori della serata.

Al termine della proiezione si terrà un dibattito con il regista e attiviste/i del territorio, tra cui Gianni Fagnoli di Appello per l’Appennino Romagnolo, Linda Maggiori giornalista freelance e attivista di Faenza Eco-logica, Ornella Mordenti del Tavolo Ambiente di Forlì, e altri che hanno collaborato alle riprese.

Ingresso alla proiezione 5 euro.