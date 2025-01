Il commissario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio, fa tappa in Romagna per due incontri con sindaci e amministratori locali dei territori alluvionati e una serie di sopralluoghi nelle aree più colpite.

Il primo appuntamento alle 10 in Municipio a Faenza per un confronto con il presidente della Regione, Michele de Pascale, il sindaco di Faenza, Massimo Isola, e i primi cittadini della provincia.

Al termine è previsto un punto stampa, prima della partenza di Curcio per una serie di sopralluoghi in Romagna insieme alla sottosegretaria alla Protezione Civile, Manuela Rontini, che si concluderà alle 18 nella sede della Provincia di Forlì per un nuovo incontro istituzionale con de Pascale, il sindaco, Gian Luca Zattini, il presidente della provincia, Enzo Lattuca, e i primi cittadini della provincia.