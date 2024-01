Il cuore degli italiani batte per la Romagna. Ammonta a 225mila euro la cifra raccolta grazie alla campagna di solidarietà promossa da Mediaset a sostegno delle persone più fragili che risiedono nelle zone della Romagna duramente colpite dall’alluvione del maggio scorso.

Promossa da Mediafriends e attiva da domenica 18 giugno 2023 – attraverso le reti televisive, le radio, i Tg, gli spot, i siti internet e i social del Gruppo – la grande campagna benefica è culminata con una speciale “Partita del Cuore per la Romagna”, organizzata con la Nazionale Cantanti e andata in onda il 20 luglio in prima serata su Italia1.

Come riportato in un comunicato del Gruppo Mediaset, “i 225mila euro raccolti saranno interamente destinati ai progetti di cinque realtà, individuate da Mediafriends, che operano sul territorio colpito, attive nel sostegno di anziani e persone con disabilità fisiche e psichiche: ANFFAS FAENZA, CASA DELLA CARITÀ LUGO, COMUNITÀ MONTEPAOLO, FONDAZIONE OPERA DON BARONIO ONLUS CESENA e GENITORI RAGAZZI CON DISABILITÀ FAENZA”.

“L’importo – aggiunge il comunicato – sarà corrisposto equamente a ciascuna associazione per contribuire al sostegno economico degli operatori che seguono gli ospiti delle strutture e alla riparazione dei danni ai locali causati dall’alluvione (elevatori, ripartizioni murarie, riparazioni dell’impianto di climatizzazione, etc). L’effettivo impiego della somma verrà seguito e verificato da Mediafriends”.

Un aiuto concreto, che si aggiunge alle tantissime iniziative benefiche, sottoscrizioni e raccolte fondi promosse a livello nazionale e sul territorio romagnolo per contribuire alla rinascita delle zone flagellate dall’alluvione e al sostentamento delle molte famiglie colpite.