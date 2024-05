“Lunedì 3 giugno alle 18,30 presso la sala Ragazzini di Largo Firenze a Ravenna si confronteranno pubblicamente il Sindaco di Ravenna Michele De Pascale e il co portavoce dei Verdi dell’Emilia Romagna Paolo Galletti.

Il tema scottante sarà quello dell’alluvione, le frane, i tornado un anno dopo: le cause e i rimedi.

Il confronto sarà coordinato da Annamaria Corrado de Il Resto del Carlino e da Andrea Tarroni del Corriere Romagna.

Questa sfida nasce qualche mese dopo l’alluvione dello scorso anno, quando si levarono voci che attribuivano falsamente agli ambientalisti responsabilità per gli animali fossori e per la vegetazione fluviale come cause dell’alluvione.

Fake news sbugiardate da tutti gli scienziati .

Inoltre il tema della cementificazione del territorio è oggetto di polemiche.

Come l’agricoltura industrializzata che rende sterile e impermeabile il terreno.

E la costruzione in zone esondabili.

Per non parlare della necessità di ripensare i fiumi, dando loro tutto lo spazio possibile

Come l’emergenza climatica causata dall’uso di energie fossili e l’urgenza di passare alle rinnovabili.

Proprio la crisi climatica porta ad eventi estremi sempre più frequenti che impattano su un territorio incapace di resistervi.

L’Italia e Ravenna: hub del gas con rigassificatore e gasdotto dall’Azerbaigian o capitale delle rinnovabili con solare ed eolico?

Una industria obsoleta che cerca di nascondere, forse e malamente, la CO2 sotto il tappeto o industrie all’avanguardia come quelle per le ricariche veloci delle auto elettriche?

I temi del confronto sono quindi assai concreti ed attuali.

Vedremo gli accordi e i disaccordi e soprattutto le visioni del mondo e le prospettive.

”