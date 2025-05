Alluvione: Faenza ringrazia i volontari della Croce Rossa

Momento di ringraziamento in municipio, a Faenza, per i volontari della Croce Rossa che due anni fa, in questi giorni, erano impegnati in borgo ad aiutare le persone colpite dall’alluvione. A consegnare un attestato di riconoscimento, oltre alla dirigenza del comitato faentino dell’associazione, anche il sindaco Massimo Isola e l’assessore Massimo Bosi. In questi giorni, nel 2023, il periodo della prima emergenza si era concluso, i volontari stavano aiutando gli alluvionati a ripulire le case da acqua e fango, ma, dopo lunghe giornate di doppi e tripli turni, stavano anche tornando alla loro vita, ai rispettivi lavori. Poi arrivò la seconda e più devastante alluvione e tutti tornarono ad abbandonare le proprie occupazioni per riprendere ad aiutare i faentini.