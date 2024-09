Resta arancione in Emilia-Romagna per la giornata di lunedì l’allerta meteo, relativa a criticità idraulica dovuta alle piene dei fiumi in pianura tra le province di Bologna, Ferrara e Ravenna a causa delle difficoltà di smaltimento delle acque esondate nei giorni scorsi.

La criticità idraulica di codice colore arancione relativa al territorio della Bassa Romagna è dovuta anche al permanere di difficoltà nello smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua che gravano sulle zone di pianura e sul reticolo secondario di bonifica.

A Ravenna l’allerta è gialla

In regione, spiega il bollettino di Protezione civile e Arpae, è previsto il transito di una perturbazione da ovest verso est che porterà condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, più probabili e persistenti lungo il crinale appenninico centro-occidentale, con possibili effetti e danni associati.